Outre cette sanction, les deux clubs des Hauts-Plateaux se sont vu infliger une amende de 400.000 dinars et seront privés également de la quote-part due au titre des droits de télévision pour ce match, précise la même source.

Cette affiche des quarts de finale a été marquée par des actes de violence et de vandalisme à l'issue de la partie dans et en dehors du stade, plusieurs voitures stationnées aux abords du 20-Août ayant même été saccagées et 29 personnes arrêtées par la police.

La commission de discipline de la LFP s'est appuyée dans son verdict sur le rapport du commissaire au match et délégué chargé de la sécurité mentionnant «jets de fumigènes et des projectiles sur le terrain, échanges de jets de projectiles entre les deux galeries à l’intérieur et à l’extérieu r du stade entraînant des blessures aux supporteurs des deux galeries et aux agents de services de sécurité, ainsi que provocation de dégradations du matériel à l’intérieur du stade par les supporteurs de l’équipe ESS». «La commission constate et qualifie les incidents survenus lors de cette rencontre comme incidents graves conformément à l’article 73 du code disciplinaire de la FAF», ajoute-t-on encore.

Ladite commission a désigné «une commission ad-hoc pour l'évaluation des dégâts matériels occasionnés à l’intérieur du stade par les supporteurs du club sétifien, en conséquence le club ESS est tenu de rembourser tous frais des dégâts pour le gestionnaire du stade 20-Août-1955 qui seront évalués par ladite commission».

La commission de discipline va proposer au Bureau exécutif de la Fédération algérienne (FAF) «de programmer le quarts de finale (retour) de la Coupe d’Algérie à huis clos qui sera comptabilisé dans la sanction des 06 matchs à huis clos».

De son côté, l'entraîneur tunisien de l'Entente, Nabil Kouki, a écopé de deux matchs de suspension ferme (interdiction de terrain et des vestiaires) pour «mauvais comportement envers officiel».