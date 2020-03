Elle assure aussi qu'elle est en contact avec le Comité international olympique (CIO) pour une éventuelle révision du système de qualification du beach-volley pour les Jeux Olympiques de Tokyo-2020.

"Nous avons décidé, en étroite concertation avec toutes les Fédérations nationales participantes et les autorités compétentes, et avec l'approbation de notre Conseil d'Administration, de reporter la Ligue des nations de volley-ball (VNL) 2020 jusqu'à la fin des Jeux Olympiques de Tokyo-2020", a annoncé la FIVB, assurant que la santé des athlètes, officiels et supporters "reste sa plus haute priorité et cette mesure de précaution est adoptée dans le meilleur intérêt de toutes les personnes impliquées".

"Nous restons optimistes sur l'avenir et nous travaillons en étroite collaboration avec les Fédérations nationales et les organisateurs d'événements concernés pour trouver une date appropriée pour accueillir la VNL après les Jeux Olympiques", a ajouté l'instance internationale. En ce qui concerne les événements de beach-volley, et en raison de la nature du calendrier, il a été convenu qu'à ce stade, la FIVB continuera à évaluer le statut de chaque tournoi au cas par cas. Pour les mêmes raisons, les Fédérations internationale et australienne ont décidé conjointement de reporter l'événement "3 étoiles du FIVB Beach Volleyball", initialement prévu du 18 au 22 mars à Coolangatta Beach, Gold Coast (Australie).

Une décision similaire a été prise pour le report de l'événement "4 étoiles du FIVB Beach Volleyball", prévu du 24 au 29 mars à Cancun, au Mexique.

"Bien que le niveau de risque soit actuellement faible au Mexique, il existe des limitations de voyages internationaux dans différentes parties du monde qui ont un impact sur les voyages des participants.

La santé et le bien-être de tous est la priorité absolue de la FIVB, et la décision mutuelle de reporter l'événement a été prise dans le meilleur intérêt de toutes les parties", a conclu l'instance internationale.