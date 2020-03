Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé , mardi au siège de la Présidence de la République, une séance de travail en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un nombre de ministres et de hauts responsables sécuritaires, consacrée à l'examen et à l'évaluation des mesures prises pour riposter efficacement à l'épidémie du Coronavirus, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

