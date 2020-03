Deux réservoirs de distribution de GPL de type Sirghaz sont en cours de réalisation au niveau des stations Naftal d’In-Amenas et Hassi-Belguebour sur la RN-3, a-t-on appris hier de la direction de l’Energie de la wilaya d’Illizi.

L’opération vise à assurer une disponibilité du produit GPL et à atténuer la forte pression sur la station Naftal d’Illizi.

Inaugurée en 2019, cette dernière est la seule à offrir ce service à travers la wilaya et n’arrive plus à répondre à la demande sur ce produit carburant et à contenir les Interminables files d’attente de véhicules, a indiqué à l’APS le directeur de wilaya du secteur, Mustapha Benabdelkader. Les deux nouvelles installations permettront, une fois opérationnelles, de satisfaire la demande des usagers de la route sur le GPL-carburant (Sirghaz), notamment sur l’axe de la RN-3 épine dorsale du réseau routier de cette vaste wilaya.

La station d’Illizi étant jusque là la seule à servir du GPL, les automobilistes se voyaient contraints au remplissage total de leur réservoir, accélérant ainsi ses (station) ruptures de stock , a-t-il expliqué.

La station Naftal d’Illizi va se doter dans les tout prochains jours d’une unité de reconversion de véhicules au carburant Sirghaz, avec une moyenne de reconversion de quatre (4) véhicules/jour, a encore fait savoir M. Benabdelkader, en annonçant aussi un projet similaire à Djanet (420 km Sud d’Illizi) dont l’étude a été finalisée.

La wilaya d’Illizi compte11stations-services, sept relevant de l’entreprise publique Naftal et les quatre (4) autres du privé.