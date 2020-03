L'exploitation agricole utilise un logiciel pour faciliter sa gestion, notamment pour le suivi technique de l'élevage des vaches et leur environnement, ainsi que la traite mécanique et la programmation des besoins du cheptel en aliments et les soins vétérinaires.

"Le logiciel lance même des alertes sur les maladies ce qui accélère la prise en charge des animaux", a expliqué à l'APS le propriétaire de l'exploitation, Mahmoud Mohamed Balghi.

Avec l'équipement de la ferme en outils modernes, l'alimentation des veaux se fait de manière mécanique et avec des quantités bien déterminées selon les besoins l'animal.

"Cela évite le gaspillage et réduit le coût du fourrage, en plus de la gestion automatique de la salle de traite", a noté l'éleveur.

"Le logiciel facilite la pratique de l'élevage des vaches, permet un gain de temps et réduit le s difficultés liée à la recherche de main d'œuvre, qui est souvent non disponible", a-t-il ajouté.

M. Balghi a également souligné que "le projet, un investissement privé réalisé avec l'aide d'experts hollandais, a coûté quelque 27 millions DA". La gestion moderne de cette ferme a réalisé des résultats positifs en matière d'amélioration des systèmes de production de lait frais, qui a augmenté de 6%.

La quantité de lait produite par la ferme est d'environ 3.000 litres/jour, avec une moyenne de 25 litres par vache.

Certaines vaches peuvent produire jusqu'à 40 litres par jour, selon l'éleveur.

Ce dernier a signalé que son cheptel a augmenté à 164 vaches laitières, alors qu'il ne dépassait pas, en 1998, 30 têtes locales et ce, grâce aux techniques d'insémination artificielle, plus prolixes en lait.

"J'ai bénéficié d'une formation dans le domaine de l'insémination artificielle, ce qui m'a permis de passer de l'élevage de vaches importées vers la production nationale". La ferme participe également à l'approvisionnement du marché local en viandes, avec la vente d'environ 10 vaches tous les deux mois, sachant que chaque bête pèse 8 quintaux, d'après le propriétaire de la ferme, qui active dans le domaine de l'élevage de veaux.

M. Baghli a appelé à l'occasion les autorités à la réalisation d'une gran de ferme pilote dans l'ouest algérien pour garantir la disponibilité du lait frais dans la région et "se débarrasser de la poudre de lait ".

De son côté, le Secrétaire général de la Chambre d'agriculture d'Oran, Zedam Houari, a indiqué que " la ferme de Mahmoud Mohamed Balghi est un exemple d'investissement réussi dans l'élevage des vaches, doté de moyens modernes pour développer les filières de lait et des viandes". Il a relevé que "l'Etat encourage ce type d'investissement utilisant des moyens développés et qui participe à l'augmentation de la production de lait et de viandes rouges.

Ce modèle d'exploitation est en phase avec les directives et le plan du gouvernement pour le développement du secteur agricole en Algérie". Afin de faire connaitre l'expérience menée par l'exploitation agricole dans le domaine du développement de la filière de lait, la Chambre d'agriculture d'Oran a organisé une visite au profit d'agriculteurs et de porteurs de projets, qui ont récemment bénéficié d'une formation dans l'élevage de vaches.

"La visite a parmi aux agriculteurs de s'informer sur les techniques modernes utilisées dans l'activité et améliorer leurs connaissances pour mener à bien leurs projets", a expliqué M. Zedam.