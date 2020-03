En revanche le taux est inchangé sur un an, précise l'ONS. Sa progression à fin janvier est principalement attribuée à une hausse de la population active, moins de femmes âgées de 60 à 65 ans étant parties en retraite à cause d'un changement du régime d'indemnisations, précise l'ONS.

Cela se traduit par ailleurs par une hausse du taux d'emploi, à savoir la proportion de la population âgée de 16 à 64 ans qui est employée, au "record" de 76,5% comparé au précédent trimestre. "Tout allait bien avant le virus", relèvent les analystes de Pantheon Macro dans une analyse.

"Le marché de l'emploi était solide début 2020" renchérit Howard Archer, économiste de EY Item Club, même si "le PIB avait stagné au quatrième trimestre et en janvier".

Les économistes prévoient toutefois que le coronavirus va avoir un impact très négatif rapide car le virus "covid-19 signifie que les entreprises du secteur du voyage et des services n on essentiels vont trancher dans leurs effectifs tandis que les autres vont faire une pause dans leurs embauches", ajoute Pantheon.

"La fermeture de très nombreuses entreprises sur les prochains mois va probablement mener à une envolée du chômage" et même si l'économie rebondit au troisième trimestre, "le taux de chômage restera peut-être élevé jusqu'à la fin de l'année", avertit la maison de recherche Capital Economics. Lors d'une audition à la Commission du Trésor au Parlement britannique, Robert Chote, président du Bureau de surveillance budgétaire (OBR) a d'ailleurs affirmé mardi que "l'économie est probablement en train de se contracter" et cela aura "des conséquences évidentes sur les finances publiques".

Sans savoir exactement combien de temps durera l'impact de la pandémie, il a souligné que le gouvernement s'efforçait de prendre des mesures pour en atténuer les effets: "on peut s'attendre à ce que la crise ait un effet important mais espérons-le temporaire sur le déficit budgétaire".