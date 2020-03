Deux personnes ont trouvé la mort et six autres ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu lundi soir dans la commune de Mecheria (wilaya de Nâama), a-t-on appris auprès des services de la protection civile.

L’accident s’est produit suite à une collision entre deux véhicules sur la RN 22, dans son tronçon reliant les communes de Mechéria et Mekmen Benamar, faisant deux morts, âgés de 56 et 64 ans, et 6 blessés. Les dépouilles des victimes ont été déposées à la morgue de l’hôpital des «FrèresChenafa» de Mecheria alors que les blessés ont été admis au service des UMC du même établissement. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.