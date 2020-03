Le projet du centre de transfert de Mers El Hadjadj, destiné à compresser les déchets avant leur acheminement vers le Centre d'enfouissement technique (CET) d’Arzew, sera réceptionné avant la fin de la saison estivale, a appris l’APS de la directrice locale de l’environnement.

Le centre, d’une superficie de deux hectares, est équipé d’une station de compaction d’une capacité de 60 tonnes par jour, avec un quai de déversement à l’entrée et un pont de bascule pour charger les déchets à acheminer jusqu’à la station, a expliqué à l’APS Mme Samira Dahou.

Les centres de transfert ont pour avantage de réduire le coût de la gestion des déchets, en baissant significativement le nombre de rotations vers les CET, souvent implantés loin des zones urbaines, a précisé la responsable.

D'autres avantages sont offerts par les centres de transfert, comme la possibilité de trier les déchets et d'en récupérer un maximum dits "valorisables", ainsi que la prolongation de la durée de vie des casiers au niveau des CET, a-t-elle expliqué.

Le centre de transfert de Marsat El Hadja dj permettra, par ailleurs, une collecte plus efficace des déchets dans cette localité, qui enregistre un flux important des touristes au cours de la saison estivale, explique la même responsable, ajoutant que le temps nécessaire au transport des déchets sera réduit. Par ailleurs, la directrice locale de l’environnement a fait savoir qu’il s’agit d’installer des équipements pour le tri des déchets arrivant à ce centre de transfert dans l’objectif de valoriser un maximum de matériaux, comme le plastique et les métaux.

Un deuxième centre de transfert est en cours de réalisation à Messerghine.

Le wali d’Oran avait instruit les autorités compétentes à trouver une assiette foncière pour réaliser un troisième au niveau de la daïra de Bir El Djir.

Il s’agira de doter chaque groupement de la wilaya de son propre centre, a-t-on indiqué.