Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, lundi à Alger, que ses services pouvaient intervenir pour plafonner les prix et déterminer les marges bénéficiaires en cas de nécessité absolue, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Lors de l'audience qu'il a accordée au président de l'Union générale des commerçants et des artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchohra et au président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) El Hadj Tahar Boulenouar, le ministre a précisé qu'"en dépit de la liberté des prix, les services du ministère du Commerce peuvent intervenir dans des cas exceptionnels et ce en application de l'article 5 de la loi 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, qui donne aux autorités publiques le droit d'intervenir pour plafonner les prix et déterminer les marges de bénéficie en cas de nécessité absolue", précise la même source.

Le ministre a appelé les citoyens à rationnaliser leur consommation et à ne pas se ruer sur les marchés, car cela peut conduire à la hausse des prix.

Il a également lancé un appel à tous les acteurs dans le secteur du commerce à observer les mesures préventives pour contenir la propagation du Coronavirus, comme le port de gants, en veillant à la désinfection et au nettoyage des espaces commerciaux.

Le ministre a indiqué que toutes les marchandises et les produits de large consommation sont disponibles sur les marchés et les espaces commerciaux et que les stocks contiennent des quantités suffisantes pour approvisionner les marchés jusqu'à la fin de l'année, écartant la possibilité de perturbation dans l'approvisionnement suite à la propagation du Coronavirus, ajoute le communiqué.

Concernant les mesures prises par les services du ministère relative au renforcement du contrôle, M. Rezig a précisé que tous les laboratoires ont été mobilisés à travers tout le pays pour contrôler la qualité des produits sur les marchés de façon à préserver la sécurité des citoyens.

"La relation liant le ministère du Commerce aux partenaires professionnels est une relation de coordination pour un seul objectif commun qu'est le service du pays et des citoyens et toutes les décisions sont émises après concertation avec tous mes partenaires", a-t-il dit.

Pour sa part, les présidents de l'UGCAA et de l'ANCA, respectivement Hazab Benchohgra et El Hadj Tahar Boulenouar, ont indiqué que la période que traverse l'Algérie est sensible et nécessite la conjugaison des efforts de tous les commerçants et consommateurs pour dépasser cette situation.