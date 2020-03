Six terroristes ont été tués lors d'échanges de tirs avec des policiers dans le nord de la péninsule du Sinaï, en proie à des attaques terroristes depuis plusieurs années, a annoncé lundi le ministère égyptien de l'Intérieur.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que les forces armées avaient mené un assaut sur une "cache" de terroristes présumés à Bir el-Abed, à l'ouest du chef-lieu de la province du Nord-Sinaï, al-Arich.

Les éléments "se cachaient dans une maison en chantier" et "six membres (du groupe) sont morts lors des échanges de tirs", selon la même source. Des armes automatiques ainsi que des explosifs ont été retrouvés. En février, l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech), très active dans cette péninsule du nord-est de l'Egypte, avait revendiqué plusieurs attentats, dont une attaque sur un gazoduc à 80 km à l'est d'al-Arich.

L'armée et la police égyptiennes ont lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste dans la région .Depuis cette date, environ 840 terroristes et près de 67 militaires ont été tués dans des affrontements, selon les chiffres officiels.