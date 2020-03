Vous écoutez de la musique dans la rue

C’est vrai que dans la rue ou dans les transports en commun, il est beaucoup plus agréable d’écouter une chanson qui nous plait, ne serait-ce que pour se réveiller un peu. Pourtant, cela peut devenir très dangereux à la longue pour vos oreilles, surtout si vous avez l’habitude d’augmenter le volume pour couvrir les bruits extérieurs.

Un volume supérieur à 85 décibels (la plupart des MP3 vont jusqu’à 120) peut entrainer des pertes auditives. Faites le test, si une personne assise à côté de vous peut entendre votre musique, il faut absolument baisser le volume.

Vous portez vos lentilles tous les jours

Pour certaines femmes, sortir avec leurs bonnes vieilles paires de lunettes est absolument impensable. Pourtant, porter des lentilles de contact n’est pas toujours recommandé, en particulier lorsque vous vous sentez un peu mal malade. Et pour cause, lorsque vous êtes est mal en point, vos yeux ont tendance à produire moins de larmes et donc à être plus secs, ce qui augmentent grandement les risques de conjonctivite. Si vous êtes décidée à garder vos lentilles malgré tout, utilisez des lentilles journalières pour réduire le risque d’infections.

Vous n’avez pas vos 8 heures de sommeil

Un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit, et ceci n’est pas discutable. Ne pensez pas gagner du temps en laissant de côté quelques heures de repos, celles-ci sont indispensables pour recharger ses batteries.

Une étude réalisée aux Etats-Unis a montré que les femmes qui dormaient moins de 8 heures par nuit pendant une dizaine d’années augmentent leurs risques d’avoir une maladie cardiaque. Selon d’autres études, le manque de sommeil aurait des conséquences néfastes sur les hormones et entrainerait un risque de surpoids. Alors, à vos oreillers !

Vous conduisez vitre baissée

En hiver, le risque est moins élevé, mais dès que les beaux jours arrivent, vous avez peut-être tendance à baisser les vitres de votre voiture pour profiter…de la pollution. Et oui, pour respirer de l’air frais, il vaut mieux garder les fenêtres fermées, et pour cause, une étude a montré qu’en passant seulement 6% de son temps dans une voiture fenêtre ouverte, on respire l’équivalent de 45% de l’air pollué que l’on absorbe dans une journée entière.

Vous commandez toujours la salade du Chef

Vous avez décidé de perdre quelques kilos et de commencer à régime, mais hors de question de ne pas profiter d’un bon moment au restaurant avec vos amis. Résultat : vous commandez immanquablement une salade. A priori, c’est un bon choix, mais les salades peuvent réserver des surprises. Evitez tout d’abord de la noyer sous la sauce, ensuite préférez les salades qui ne contiennent ni lardons, ni croutons. Ces petits assaisonnements qui passent presque inaperçus sont pourtant très gras. Choisissez plutôt une salade au thon ou aux fruits de mer.



Vous imitez vos amies

Et oui, difficile d’y échapper : on a tous tendance à suivre les habitudes de ses amis. Le problème est qu’ils n’ont pas toujours une hygiène de vie idéale. Une étude réalisée aux Etats-Unis a montré que si un ami proche prend beaucoup de poids, cela augmente également vos chances de 57% de prendre des kilos.

Par exemple, si vos amis ont tendance à prendre l’apéro plusieurs fois par semaine, vous serez vous aussi tentée de boire plus souvent qu’à votre habitude. Même chose si vos amis vont souvent au fast food. A l’inverse, rien de mieux pour rester motivée qu’une amie pour vous accompagner à la salle de

gym !

Vous oubliez le fil dentaire

Se brosser les dents (au minimum 3 minutes) ne suffit pas ! Il y a toujours des recoins entre les dents qui restent inaccessibles à la brosse, en particulier lorsque l’on n’a pas les dents parfaitement alignées. La solution : utiliser un fil dentaire. Oublier de faire ce petit geste rapide peut vous coûter cher.

En effet, une bouche mal nettoyée peut entrainer des infections bactériennes et des inflammations de la gencive, dans certains cas graves, cela peut même conduire à la perte de la dent. Prenez donc le temps de prendre soin de votre sourire !

Vous n'écoutez pas votre corps

Un mal de dos, des courbatures, ou des maux d’estomac, tout cela n’est pas anodin. Or, aujourd’hui avec un emploi du temps surchargé, les femmes ont de plus en plus temps à ignorer les signaux d’alarme envoyés par leur corps et s’habituent peu à peu à la douleur. Ces maux qui peuvent sembler bénins peuvent refléter un stress important ou encore une maladie plus grave.