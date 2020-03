Le stress au travail concerne beaucoup d'entre nous. S'il nous déborde, il peut conduire à ce que l'on nomme le burn out, un état d'épuisement physique et psychologique. Conseils pour ne pas vous laisser envahir par votre travail.

Retrouver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Le burn out se produit toujours lors d’un profond déséquilibre entre vies privée et professionnelle. Au travail, il vous faudra apprendre à dire «non» lorsque vous savez que cela va empiéter sur votre vie extérieure. Ce «non» au travail doit vous permettre de dire «oui» aux vraies priorités de la vie. Ne pensez pas en termes de «il faut, je dois… «. Apprenez à vous faire plaisir. Prenez de véritables vacances où tout dossier de travail est banni. Retrouvez les joies d’une vie sociale et conviviale. Refaites progressivement un sport qui vous fait plaisir, car sa pratique permet de combattre le stress.

Retrouver son sommeil

La fatigue éprouvée lors du burn out fragilise toujours un peu plus l’organisme. La prévention passera donc aussi par le rétablissement de son sommeil quotidien. Pour cela, différentes techniques peuvent vous aider (aide à la relaxation, respiration abdominale pour la récupération, respiration thoracique en cas de contrariété).

Renouer avec l’estime de soi

Faites un bilan de toutes vos qualités et déterminez vos objectifs dans les différents domaines de votre vie. Le but est de retrouver l’estime de soi ainsi qu’une motivation positive sur le court et plus long terme. A cette occasion, pensez à regarder la vie de manière positive. C’est-à-dire qu’il est toujours préférable de dire que la cruche est à moitié pleine et non à moitié vide.

Apprécier le moment présent

Toujours plus facile à dire qu’à faire. Car, nos gestes et nos actions sont en quelque sorte automatisés par leur exercice quotidien. Pensez à la méthode du docteur Vittoz et à sa rééducation psycho-sensorielle. Par exemple, écrivez quelques mots avec votre main non dominante. Vous constaterez que vous vous reconnecterez ainsi au temps présent. Ces pratiques, qui au départ peuvent paraître étranges, vous aideront à restructurer votre pensée. Au besoin, faites-vous accompagner par un coach ou un relaxologue.

Autres conseils

Dressez une liste de ce qui peut vous aider. Revoyez l’ensemble de votre hygiène de vie : alimentation par naturopathe, physiothérapie, massage… Avec l’aide d’un coach, apprenez à prendre du recul face aux émotions.