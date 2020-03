Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront des wilayas de l'ouest et du centre du pays à partir de lundi en fin de journée, a annoncé l'Office national de la météorologie dans une un bulletin météorologique spécial (BMS).

Il s'agit des wilayas de Tipaza, Chlef, Ain Defla, Relizane, Saida, Mascara, Nord de Tiaret, Tissemssilt, Sidi Bel Abbes, Nord d'El Bayadh et Naâma, et ce à partir de lundi à 18h00 jusqu'au mardi à 03h00, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm, précise le bulletin.

Des rafales de vent sous orages sont également prévus pendant cette période, ajoute la même source.