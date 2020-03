Pas moins de 152.300 têtes ovines et caprines, âgées de plus de trois (3) mois ont été vaccinées dans la wilaya de Khenchela contre la peste des petits ruminants (PPR) depuis le lancement de la campagne de vaccination contre cette maladie, en février dernier, a-t-on appris dimanche de l’inspecteur vétérinaire des services agricoles, Mohamed Ouchene.

"Sur l’ensemble de 500.000 doses de vaccin allouées par le laboratoire régional de médecine vétérinaire au titre de l'actuelle campagne de prévention contre cette pathologie, 25% a été déjà utilisée", a indiqué à l’APS, M. Ouchene.

Un staff médical composé de 60 médecins vétérinaires, a été mobilisé depuis le 15 février dernier à travers 21 communes de la wilaya de Khenchela, a fait savoir l’inspecteur vétérinaire des services agricoles, soulignant que ces praticiens travailleront tout au long de la semaine, "jusqu’à l'achèvement de cette campagne de vaccination, prévue 15 mai prochain".

Par ailleurs, 7.500 têtes bovines ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse et plus de 7.200 vaches, âgées de plus de six (6) mois, ont ét é vaccinées contre la rage, dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre ces deux maladies, lancée à la mi-décembre dernier, a-t-on encore relevé.

La wilaya de Khenchela compte 459.000 têtes ovines et plus de 73.000 têtes caprines ainsi que 16.000 têtes bovines, selon les dernières statistiques de la Direction locale des services agricoles (DSA).