Le ministre délégué chargé des incubateurs Nassim Diafat a mis en avant dimanche à Alger l'impérative intensification de la communication et de la concertation avec les acteurs de la société civile et les représentants des organisations professionnelles à l'effet de promouvoir la micro-entreprise et les start-up dans l'objectif de donner un nouvel élan à l'économie nationale.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile et des organisations professionnelles dans le cadre de la relance des mécanismes d'action de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes "ANSEJ", en présence du ministre délégué chargé de l'environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, M.

Diafat a souligné l'importance de consulter avec les différents acteurs afin d'examiner les préoccupations et de trouver les solutions à même de développer le tissu de la micro-entreprise et des start-up.

Le ministre délégué a en outre affirmé que son département ministériel œuvrait pour la mise en place d'une stratégie fondée sur la consultation avec les différents acteurs professionnels, les associations et les organisations de la société civile en vue de relancer les micro-entreprises, indiquant que ces dernières sont "l'épine dorsale" de l'économie nationale et son premier noyau dans le processus de création des richesses et des postes d'emploi.

Et d'ajouter que la consultation et le contact permettent d'échanger les vues, d'exprimer les idées et de bénéficier des expériences précédentes pour un décollage économique en termes de création des micro-entreprises et des start-up.

"Dans les semaines à venir, l'ANSEJ sera rattaché au ministère", a-t-il poursuivi, relevant la nécessité d'associer tous les acteurs aux efforts visant à booster l'économie nationale.

Pour sa part, le ministre délégué chargé de l'environnement saharien a précisé que son département était en coordination et contact continu avec les différents secteurs à l'effet d'exercer les fonctions dans un cadre de consultation et de complémentarité.

Cette rencontre de consultation a été marquée par la présence des représentants de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE), du Groupement national d'appui à la micro-entreprise, du forum algérien des jeunes entrepreneurs et de l'Association nationale des jeunes bénéfici aires de l'ANSEJ, en sus de l'Union nationale des jeunes investisseurs et autres organisations professionnelles.

Lors de cette rencontre, certains participants ont exposé leurs expériences en matière de création de la micro-entreprise et fait part de leurs préoccupations et de leurs propositions afin de les promouvoir.

A ce titre, le président de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, Kheireddine Hamel a appelé au recensement du nombre des micro-entreprises en vue de trouver des solutions pratiques à même de les relancer.