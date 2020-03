ALes capacités d’alimentation en eau potable (AEP) dans le zones enclavées de la wilaya de Constantine seront renforcées, "à partir de cette semaine" à la faveur de la mise en service d’une nouvelle station de pompage à la région de Zighoud Youcef, a indiqué lundi à l’APS, le directeur général de la Société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO), Hakim Hireche.

Selon le même responsable, cette nouvelle infrastructure hydrique dont la réalisation avait été lancé dans le cadre d’un programme spécifique accordé en 2016 à Constantine pour un montant global de près de 10 milliards de dinars (réalisation de près de 120 km de nouvelles conduites, d’une dizaine de réservoirs et des stations de pompage), permettra l’augmentation des capacités de mobilisation de l’eau potable dans cette zone rurale jusque là affectées par "d’importantes" perturbation en AEP.

La mise en service de cette nouvelle station de pompage devra porter les capacités de production du précieux liquide de 50 litres/seconde, actuellement à plus de 120 litres/seconde, a fait savoir M. Hireche, qui a mis l’accent sur l’importance de cet ‘’acquis’’ dans l’amélioration des conditions de vie des populations ciblées.

Avec l’entrée en service de cette station de pompage destinées à accroître la capacité de mobilisation du précieux liquide, 40% des habitants de cette région enclavée seront alimentés en H24, en eau potable, a souligné le même responsable, affirmant que ce taux sera "progressivement" amélioré au fur et à mesure de la réception des projets "annexes" en cours de réalisation comme l’opération de réhabilitation des conduites de distribution de l’eau potable.

Actuellement, les habitants de Zighoud Youcef, situé à une quarantaine de kilomètre au nord Est de Constantine, sont alimentés en eau potable selon un programme de 1 jour sur 2 pour une durée ne dépassant pas les 4heures, selon le même responsable, qui a indiqué que des efforts colossaux étaient en cours à Constantine pour améliorer l’AEP à travers toutes les régions d’ombres. Le même responsable a fait part d’un taux d’AEP en H24 de l’ordre de 79% dans la wilaya de Constantine, un taux qui sera revu à la hausse, a-t-il indiqué au fur et à mesure la réception des différentes opérations de renforcement de la mobilisation du précieux liquide notamment dans les nouveaux pôles urbains.