Selon les détails fournis par la chargée de la communication à la DSA, Salima Kerkoud, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont déposé leurs demandes pour bénéficier du crédit R'fig.

"Le montant global qui leur a été accordé a dépassé les 48 millions DA", a précisé l'APS Mme Kerkoud.

Par ailleurs, la même responsable a indiqué qu'un système d'irrigation d'appoint a déjà été mise en service pour irriguer 7 615 hectares repartis sur le plateau d'El Asnam, vallée du Sahel et périmètre des Arribs à Ain Bessam.

Pour la superficie globale emblavée, elle est de l'ordre de 69 389 hectares de céréales, a encore précisé Mme Kerkoud.

"Plus de 38 millions DA ont été alloués pour l'achat de matériel d'irrigation destiné aux agriculteurs pour leur permettre de bénéficier de cette irrigation d'appoint notamment en cette période de sécheresse", a-t-elle ajouté. Les services agricoles appellent également les agri culteurs à se rapprocher de leurs services afin de les aider à louer d'autres matériels et profiter de cette opération d'irrigation.

"Les barage de Tilesdit, Sed Lakhal et quelques retenues collinaires approvisionnent cette opération en eau nécessaire", a expliqué la chargée de la communication de la DSA.