L'ES Sétif et la JS Kabylie ont fait match nul (0-0), dimanche au stade du 8 mai 1945 de Sétif, pour le compte de la 22e journée du Championnat de Ligue 1 de football.

Ce match de parité permet aux Sétifiens qui carburent à plein régime depuis quelques journées déjà, de rejoindre le MC Alger (2e, 37 pts) à la 2e place du classement général de Ligue 1, ratant ainsi l'occasion de se rapprocher davantage du leader, le CR Belouizdad (1er, 40 pts).

De son côté, la JS Kabylie profite de ce match nul pour se hisser à la 3e place avec un total de 36 points. Un peu plus tôt, le CS Constantine s'était imposé devant l'US Biskra sur le score de 3 à 0, grâce aux buts inscrits par Yettou (38'), Abid (52') et Amokrane (75'). Cette victoire a permis aux Constantinois de se hisser à la 5e place au classement général de Ligue 1 avec un total de 34 points, alors que l'US Biskra reste scotchée à la 14e place avec 21 points. La 22e journée du championnat de Ligue 1 se poursuit dimanche avec le déroulement, en ce moment, du match JS Saoura-CA Bordj Bou Arréridj.

Résultats partiels :

Dimanche :

CS Constantine - US

Biskra 3-0

ES Sétif - JS Kabylie 0-0

JS Saoura - CABB Arréridj en cours

Lundi :

CR Belouizdad - Paradou AC (reporté)

USM Bel-Abbès - ASO Chlef (reporté)

Déjà joués :

AS Aïn M'lila - NA Husseïn-Dey 1-0

USM Alger - MC Oran 4-1

MC Alger - NC Magra 3-2

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 40 21

2). MC Alger 37 21

--). ES Sétif 37 22

4). JS Kabylie 36 22

5). CS Constantine 34 22

6). AS Aïn M'lila 32 22

7). JS Saoura 30 21

--). MC Oran 30 22

9). USM Alger 29 22

10). Paradou AC 26 20

--). USM Bel-Abbès 26 21

12). ASO Chlef 25 21

--). CABB Arréridj 25 21

14). US Biskra 21 22

15). NC Magra 19 22

--). NA Husseïn-Dey 19 22