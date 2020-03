L’artiste peintre, calligraphe et photographe Ahmed Benallou est décédé dimanche à Tiaret des suites de ses blessures suite à un accident de la route survenu à Oued Lily, a-t-on appris auprès des services de l’hôpital Youcef Damerdji du chef-lieu de wilaya. Après son admission à l’hôpital, le défunt avait rendu l’âme des suites de ses blessures, causé par l’accident qui a fait trois autres blessés dans la collision entre un camion et un taxi au niveau du village de Teriche.

L'artiste a consacré trente années dans la formation des élèves de différents établissements scolaires et des enseignants de l’Institut national de formation des cadres de l’éducation Ibn Rochd de Tiaret. Artiste distingué en peinture, calligraphe et photographe de talent, ses

œuvres ont été exposées lors de différentes expositions mises sur pied à Tiaret ou dans d’autres régions du pays.