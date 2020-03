Les autorités de la wilaya Blida ont annoncé, lundi, la suspension de toutes les manifestations culturelles et rencontres scientifiques, à partir d’aujourd’hui jusqu’à nouvel ordre, indique un communiqué des services de la wilaya.

"Une décision a été, également, prise en vue du report de tous les spectacles, regroupements et expositions, au titre des mesures visant à mettre un frein à la propagation du coronavirus, à travers la wilaya de Blida, considérée comme la plus touchée par cette pandémie, à l’échelle nationale", est-il ajouté dans le même communiqué.

Dans le même sillage, le directeur des affaires religieuses de la wilaya, Kamel Bellaàssel a fait part, à l’APS, de la prise d’une somme de mesures, représentées entre autres, par la "fermeture des salles d’ablution à travers toutes les mosquées et lieux de prière", en application, a-t-il dit, "des préceptes de notre religion islamique qui nous ordonne de préserver notre vie et d’eviter tous ce qui peut lui nuire".

Il a, aussi, été décidé, a-t-il ajouté, la "fermeture des mosquées après chaque prière, outre l’inte rdiction des regroupements à l’intérieur des mosquées, et autres Halakates et prêches". M. Belaàssel a annoncé, par la même, l’entame à partir d’aujourd’hui lundi, de "la désinfection de toutes les mosquées de la wilaya, en commençant, dans une première étape, par les plus grandes", a-t-il fait savoir.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé, dimanche soir, "six nouveaux cas confirmés du coronavirus enregistrés en Algérie, dont cinq cas à Blida, qui étaient en contact avec les premiers cas, alors que le 6e cas est un ressortissant iranien enregistré dans la wilaya d'Adrar, portant à 54 le nombre de personnes infectées par le Covid-19, dont quatre décès", est-il précisé.