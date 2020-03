Le FabLab a été créé depuis deux ans, par un groupe d’enseignants universitaires de la wilaya dans un objectif de valorisation des recherches des étudiants dans les domaines de l’informatique, l’électronique, et la mécanique. L’initiative, soutenue par des experts du domaine, s’est voulue sous la forme de microprojets, dans une perspective de constituer, par la suite, la base du premier incubateur de projets abrité par l’université de Chlef.

Selon son directeur, Mounir Tahar Abbas, cet atelier scientifique, comme qualifié par la lui, est destiné à "constituer une assise principale pour l’incubateur de projets prévu à l’université".

Il a signalé le développement à son niveau, durant ces deux dernières années, d’un nombre de projets en relation avec l’intelligence artificielle et les technologies avancées.

"Il existe actuellement de nombreux étudiants en master et doctorat aux compétences avérées, dont les recherches sont prises en charge au niveau de ce laboratoire, dans l’objectif de les accompagner dans leur concrétisation une fois leurs diplômes en poche", a-t-il observé, par ailleurs.

L’orientation et l’accompagnement de ces étudiants sont assurés par des enseignants bénévoles, qui se sont engagés à exploiter, au mieux, leurs aptitudes et compétences, parallèlement à l’encouragement de la recherche scientifique et technologique au sein de l’université.

Le professeur à la retraite Azzedine Hassan (spécialisé en électronique) fait parti de ces bénévoles. "Ce laboratoire est un atelier de recherche destiné aux étudiants porteurs d’idées et de projets d’innovation scientifique et technique, au diapason des technologies et développements en vigueur de par le monde", a-t-il souligné.

Le rôle de l’université consistera dans le soutien financier et logistique de ces projets, via cet incubateur futur. "Le FabLab est l’une des cellules dédiées au soutien et accompagnement des étudiants dans la concrétisation de leurs projets", a indiqué, pour sa part, l’adjoint du directeur du développement, de la prospective et de l’orientation, Aili Redouane, prévoyant un "rôle d’importance pour cet atelier scientifique dans le processus de création des incubateurs de projets à Chlef et dans les wilayas voisines", a-t-il dit.

Des projets en quête d’accompagnement et d’investissement

Actuellement ce laboratoire de recherche (FabLab) s’occupe du développement de quatre projets dédiés aux technologies avancées. Il s’agit de projets relatifs à une machine de contrôle numérique, des serres en plastiques automatiques, l’irrigation agricole intelligente et des alarmes pour incendies de forêts.

A titre d’exemple, le projet de machine de contrôle numérique, ou machine CNC (computer numerical control) est porté par un étudiant en Master informatique, Faycel Henani, qui a choisi ce laboratoire pour le volet appliqué de son mémoire de fin d’études, axé sur ce sujet, dont la concrétisation serait d’une contribution avérée dans le secteur industriel, est-il signalé.

Amine Ouzouigh est un jeune émigré à la tète d’une startup en France, où il est, également, membre d’un incubateur d’entreprises. Rencontré, par l’APS, au niveau du FabLab de l’université de Chlef, dont il compte être un partenaire actif, il s’est dit "très intéressé par l’investissement dans les projets des étudiants et leur développement, soit par un éch anges d’expériences entre les incubateurs, ou par le financement des dits projets", a-t-i souligné.

Il s’est, également, félicité de la qualité des projets en cours de concrétisation au niveau de ce laboratoire, et incubateur futur. "Les porteurs de ces projets ont fait preuve d’une réelle maitrise de l’intelligence artificielle et des technologies avancées", a-t-il estimé, par ailleurs.

Le directeur du laboratoire, Mounir Tahar Abbas a, pour sa part, lancé un appel à tous les acteurs concernés des secteurs économique et scientifique, en vue d’"avoir foi dans les compétences des porteurs de ces projets, à travers leur financement, pour leur offrir l’opportunité de les voire se concrétiser sur le terrain".

A noter que l’université "Hassiba Ben Bouali " de Chlef s’attelle, actuellement, à la mise en place de son premier incubateur dédié aux projets en informatique, devant être abrité par la faculté des sciences économiques et de gestion.