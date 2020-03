La mosquée El-Aqsa, a fermé ses portes par précaution contre le nouveau coronavirus, ont rapporté mardi des médias citant l’autorité islamique.

L’autorité islamique qui supervise les lieux saints musulmans d'El-Qods a annoncé que la mosquée Al-Aqsa fermerait ses portes aux fidèles par précaution contre le nouveau coronavirus, ajoutant que les prières en plein air seraient toujours autorisées dans le complexe qui abrite le troisième site le plus sacré de l’Islam.

L’autorité islamique a décidé de fermer les lieux de prière fermés à l’intérieur de la mosquée d’Aqsa jusqu’à nouvel ordre comme mesure de protection pour empêcher la propagation du coronavirus.

Toutes les prières auront lieu dans les zones ouvertes de la mosquée Aqsa", selon l'agence Reuters citant le directeur de la Mosquée Al-Aqsa, Omar Kiswani. Samedi, le ministère palestinien des Awqaf et des affaires religieuses a ordonné la fermeture des mosquées et lieu de culte dans tous les gouvernorats des territoires palestiniens occupés jusqu’à nouvel ordre dans le cadre des efforts visant à lutter contre le coronavirus, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.

Les mosquées de Cisjordanie occupée ont appelé par haut-parleur les fidèles à effectuer les prières quotidiennes régulières à la maison plutôt que dans les mosquées, dans le but de restreindre les rassemblements de personnes, selon Wafa. Le porte-parole de l’Autorité palestinienne Ibrahim Melhem a déclaré que trois autres cas de coronavirus avaient été confirmés samedi en Cisjordanie occupée, portant le nombre total d’infections à 38. Les autorités palestiniennes ont confirmé les premiers cas à Bethléem le 5 mars. Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a annoncé une suspension de 30 jours dans une émission spéciale, affirmant que les mesures étaient essentielles pour contenir la maladie. Les parcs publics, les sites touristiques, les écoles et les établissements d’enseignement ont fermé et tous les grands rassemblements, y compris les événements sportifs et les conférences, ont été annulés.