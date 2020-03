La Chine a fait don lundi de 2.000 kits de test rapide du coronavirus COVID-19 aux Philippines pour aider ce pays à freiner l'augmentation rapide des cas d'infection, rapporte l'Agence Chine nouvelle, citant l'ambassade de Chine aux Philippines.

L'ambassade a déclaré dans un communiqué que les kits de test rapide, développés par une société chinoise, pourraient fournir des résultats en trois heures. "Les kits, qui se sont révélés assez efficaces, ont été largement utilisés en Chine et dans plus de 50 pays et territoires, dont le Japon, la Thaïlande, Brunei, l'Egypte, le Pérou et les Emirats arabes unis", indique le communiqué, réitérant que la Chine est prête à fournir plus de kits de test dans les prochains jours. Ce don de kits de dépistage survient au moment où les cas d'infection au coronavirus montent en flèche ces derniers jours aux Philippines, qui comptent à ce jours 140 cas confirmés, dont 12 décès.

Le conseiller d'Etat chinois et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu dimanche avec son homologue philippin, Teodoro Locsin, pour remercier le gouvernement philippin et son peuple "d'avoir apporté à la Chine un soutien précieux lorsque l'épidémie y était grave".

La Chine, prête à "faire tout son possible pour aider les Philippines", a décidé de fournir aux Philippins le matériel médical dont ils ont un besoin urgent, comme des kits de dépistage et des vêtements de protection, et coordonne activement l'envoi d'experts médicaux, a indiqué le ministre chinois.