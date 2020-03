Le secteur du commerce poursuit l'élaboration de textes de loi et d'autres textes en attente de signature relatifs à la protection du consommateur et la définition des normes de production de certains produits de consommation constituant un danger sur la santé du consommateur, a indiqué, dimanche à Alger, le Directeur des études et Directeur général de la régulation et de l'organisation des activités, Sami Kolli.

Parler d'un consommateur durable exige la mise en place d'une production durable que les secteurs ministériels s'attellent à son organisation conformément à des normes sanitaires et de production modernes, a fait savoir M. Kolli dans un entretien accordé à l'APS à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur, coïncidant avec le 15 mars de chaque année.

Le même responsable a précisé que les secteurs concernés œuvrent à l'organisation des domaines relatifs à la qualité de la production, aux mécanismes de commerce et à la distribution et à l'approvisionnement dans le marché pour le citoyen en général et ce afin de parvenir à la régulation de la qualité conformément aux normes et aux lois nationales et internationales. Pour ce faire, Les fabricants sont contraints d'apposer "l'étiquetage alimentaire" sur la boite du produit à même de permettre au consommateur de calculer la valeur nutritive consommée selon la valeur énergétique. Selon M. Kolli, les informations contenues dans le produit sont à même de protéger la santé du consommateur, appelant, dans ce sens, le citoyen algérien à "se réconcilier avec le produit local, car ayant une qualité bien meilleure que les produits importés".

En 2018, le secteur avait élaboré, dans ce cadre, des textes de loi à même de réduire le taux de glucose dans les produits de 12 à 8% et de respecter les normes de production des produits alimentaires naturelles, à l'instar des jus, des produits laitiers et autres, outre l'organisation du domaine de production des matières grasses d'origine végétale.

Le secteur poursuit, en outre, la lutte contre le gaspillage du pain qui coute au trésor public un total de 350 millions de dolars par an en raison de l'utilisation du blé tendre subventionné.

M. Kolli a annoncé, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur à travers les différentes wilayas du pays, la nouvelle forme du guide du consommateur algérien, a llant du CD à un autre support, outre l'actualisation de son contenu.

5.882 cas d'intoxications et 7 décès en 2019

S'agissant des intoxications alimentaires, l'Algérie a enregistré 5.882 atteintes et 7 décès lors des opérations de restauration collective dans le cadre d'occasions familiales.

La journée mondiale des droits du consommateur constitue, a-t-il précisé, un acquis essentiel pour le consommateur algérien, étant une opportunité pour la sensibilisation au mode de consommation et aux droits de consommateur.

En dépit du report des manifestations ordinaires et des portes ouvertes en raison du Coronavirus, le secteur poursuit toujours ses campagnes de sensibilisation à travers l'exploitation des différents supports numériques.

Ces supports, précise le même responsable, concernent les SMS via l'opérateur Mobilis et les réseaux sociaux en sus des sites électroniques du ministère et de ses directions de wilayas et des associations de protection des consommateurs activant en la matière outre la presse nationale.

Covid-19 appel à la rationalisation de la consommation

Interrogé sur les dangers découlant de la propagation du Coronavirus, M. Kolli a expliqué que la situation de la pandémie contraint les producteurs à prendre des mesures spéciales mais aussi à l'augmentation de la production pour satisfaire la demande dans certains domaines en relation avec la prévention contre ce virus.

"Le secteur assure l'approvisionnement continu par les produits de consommation notamment avec un stock qui suffit jusqu'à la fin de 2021 voire plus, lequel s'ajoute aux stocks sécuritaires et stratégiques" a-t-il affirmé.

Et d'ajouter que le secteur interviendra en cas de constatation de fermeture d'usine ou d'isolation de certaines régions à cause de la pandémie, souligne encore, le directeur général. Il a appelé, par ailleurs, les "consommateurs à faire preuve de vigilance et de responsabilité en achetant uniquement les produits dont ils ont besoin", faisant état de "la disponibilité abondante des produits de consommation, tous types confondus".