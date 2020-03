Dans un communiqué de presse publié dimanche, cité par l'agence WAFA, le ministère a également dénoncé "l’attaque effectué par les colons armés au sud de la ville de Naplouse, où ils ont détruit 20 voitures et tiré intensivement sur les Palestiniens et leurs maisons". Le ministère a porté Israël et l’administration américaine la responsabilité "totale des attaques agressives contre les Palestiniens, leurs biens, leurs terres et leurs lieux saints". La violence des colons contre les Palestiniens et leurs biens est courante en Cisjordanie et est rarement poursuivie par les autorités israéliennes. La violence des colons comprend des incendies de biens et des mosquées, des jets de pierres, le déracinement des cultures et des oliviers, des attaques contre des habitations vulnérables, entre autres. Plus de 600,000 Israéliens vivent dans des colonies exclusivement juives à El Qods-Est occupée et en Cisjordanie. Toutes les colonies de peu plement en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international, en particulier de l'article 49 de la quatrième Convention de Genève, qui dispose que la puissance occupante ne doit ni déporter ni transférer une partie de sa population civile sur le territoire qu'elle occupe.