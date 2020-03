Chez les messieurs, les douze pays qualifiés par continent sont: l'Algérie (Afrique), les Etats-Unis, Canada et Colombie (Para-panaméricains), la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Turquie et l'Allemagne (Europe), l'Australie, la Corée et l'Iran (Asie-Océanie) qui ont rejoint le pays hôte, le Japon.

Le tirage au sort du tournoi messieurs des JP-2020, prévu le 22 mars à Tokyo, va scinder les douze équipes qualifiées en deux groupes de six.

Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

En dames, les dix pays qualifiés sont : l'Algérie (Afrique), Canada et Etats-Unis (Para-panaméricains), les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne (Europe), la Chine, l'Australie (Asie-Océanie) et ont rejoint le Japon (pays hôte).

Le système de compétition po ur le tournoi des dames prévoit, la répartition des dix sélections en deux groupes de cinq équipes.

Les quatre premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale du tournoi.

Lors des Jeux Paralympiques Rio 2016, le tournoi masculin avait été remporté par les Etats Unis vainqueurs de l'Espagne (68-52).

La médaille de bronze est revenue à la Grande-Bretagne qui a disposé de la Turquie (82-76 après prolongations).

L'Algérie qui avait participé à ses premiers Jeux Paralympiques, a terminé en 12e et dernière position.

Chez les dames, le titre 2016 avait été remporté également par les USA, vainqueurs en finale face à l'Allemagne (62-45), tandis que la médaille de bronze a été gagnée par les Pays-Bas devant la Grande-Bretagne (76-34).

L'Algérie qui avait pris part au tournoi, pour la 1re fois de son histoire, a pris la dernière place.