Le MC Alger, difficile vainqueur du NC Magra 3 à 2, samedi soir en clôture de la première partie de la 22e journée du Championnat de Ligue 1 de football, s'est hissé provisoirement à la deuxième place, alors que l'autre équipe de la capitale l'USM Alger a renoué avec le succès à l'occasion de la réception du MC Oran (4-1) et l'ASM Ain M'lila confirme sa bonne santé.

Frioui, auteur d'un doublé (23', 37' SP) et Bourdim (55') ont été les artisans de cette précieuse victoire du MCA, désormais nouveau dauphin à trois longueurs du leader le CR Belouizdad qui jouera lundi contre Paradou AC.

En revanche,le NC Magra reste scotché à la dernière place en compagnie du NA Hussein-dey qui est revenu bredouille de son déplacement à Ain M'lila (0-1).

Les Sang et Or semblaient tenir le résultat nul mais c'était sans compter sur l'opportunisme de Demane, buteur dans le temps additionnel (90+5).

A la faveur de cette victoire, la troisième de rang, l'AS Ain M'lila remonte provisoirement à la cinquième position avec 32 points. A l'opposé, les Sang et Or se dirigent tout droit vers la Ligue 2.

De son côté, l'USM Alger qui restait sur une longue série noir, a renoué avec la victoire en dominant le MC Oran (4-1) grâce à des doublés de Zouari et Benhamouda. Les hommes de Mounir Zeghdoud dont c'est la première victoire depuis l'entame de la phase retour, occupent la 9e place au classement avec 29 points, juste derrière son adversaire du jour (30 pts). Marquée par un huis clos total pour cause de coronavirus, la 22e journée du championnat de Ligue 1 de, se poursuit dimanche et lundi, avec le leader CR Belouizdad qui reçoit le Paradou AC, tandis que l'ex-dauphin ES Sétif jouera un match «piège» à domicile face à la JS Kabylie, dans un véritable choc du haut de tableau.

Résultats partiels et classement à l'issue des matchs de la 22e journée du Championnat de Ligue 1 de football, disputéssamedi :

AS Aïn M'lila - NA Hussein-Dey 1-0

USM Alger - MC Oran 4-1

MC Alger - NC Magra 3-2

Hier :

CS Constantine - US Biskra 16h00

ES Sétif - JS Kabylie 17h00

JS Saoura - CABB Arréridj 18h30

Lundi :

CR Belouizdad - Paradou AC 15h00

USM Bel-Abbès - ASO Chlef 16h00

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 40 21

2). MC Alger 37 21

3). ES Sétif 36 21

3). JS Kabylie 35 21

5). AS Aïn M'lila 32 22

6). CS Constantine 31 21

7). JS Saoura 30 21

--). MC Oran 30 22

9). USM Alger 29 22

10). Paradou AC 26 20

--). USM Bel-Abbès 26 21

12). ASO Chlef 25 21

--). CABB Arréridj 25 21

14). US Biskra 21 21

15). NC Magra 19 22

--). NA Hussein-Dey 19 22