L'artiste et activiste cubain Luis Manuel Otero Alcantara, accusé d' «outrage aux symboles de la patrie» dans une performance, a été libéré samedi après 12 jours de détention, rapportent des médias. Son interpellation le 1er mars avait suscité un vaste mouvement de protestation dans la communauté artistique cubaine, y compris d'artistes proches du gouvernement comme le chanteur Silvio Rodriguez ou le peintre et sculpteur Kcho. «Heureusement, cela n'a été que 12 jours», a confié Otero dans un entretien vidéo au média cubain El Estornudo. «Nous allons continuer à travailler, à faire de l'art libre, pour une réalité libre, pour un monde libre (...), un art qui contribue à la réalité cubaine».

Il a dit ne pas savoir si les poursuites à son encontre étaient ou non abandonnées. L'artiste de 32 ans - qui s'autoproclame «artiviste», artiste et activiste - était accusé d' «outrage aux symboles de la patrie», pour avoir utilisé le drapeau cubain dans une performance, et «dommages» à la propriété publique, pour avoir résisté lors de son interpellation par la police.

Luis Manuel Otero est un des fondateurs du mouvement S an Isidro, un collectif créé dans le quartier de la vieille Havane en 2018 pour protester contre un décret polémique qui obligeait les artistes cubains à se professionnaliser et à travailler sous la férule du ministère de la Culture.