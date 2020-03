«L'amazighité est le ciment de l'unité nationale et une source de fierté de notre appartenance à la civilisation antique», a-t-il souligné, à l'occasion d'un colloque sur la littérature amazighe, ouvert à la salle de conférences Ahmed Benbella de la commune de Boussemghoune, au sud de la wilaya.

Dans son allocution, le SG du HCA a indiqué que son institution s'attelle à «l'extension de l'usage et de la promotion de la langue amazighe dans toutes les régions du pays» et ce, «sans verser dans la précipitation ou l'improvisation».

Il a fait part, à ce propos, de «la possibilité d'ouvrir six annexes régionales du HCA, dont une à Boussemghoune», rappelant que «ce projet avait été proposé en 2015 dans le but de consolider le mécanisme de promotion de la langue amazighe».

M. Assad a aussi évoqué la nécessité d'activer la législation renforçant les prérogatives du HCA qui aspire au développement des treize variantes composant la carte linguistique amazighe en Algérie. Le rôle des médias, des écoles, des universités a été également mis en relief par le SG du HCA à l'occasion de ce colloque de deux jours qui réunit plusieurs universitaires, chercheurs et littéraires des quatre coins du pays.

Dans le champ universitaire national, cinq instituts assurent la promotion de la langue et culture amazighe, a-t-il signalé, appelant à la contribution des différents établissements d'enseignement supérieur pour la promotion de l'amazighité. M. Assad a annoncé, à cet égard, la tenue, lundi prochain, d'une rencontre avec le ministre de l'Education nationale pour activer le comité mixte avec le HCA et discuter de la perspective d'un plan national à même de favoriser le développement de la langue amazighe en milieu éducatif. Plusieurs communications et ateliers thématiques sont au menu de ce colloque devant déboucher, dimanche, sur des recommandations allant dans le sens de la promotion de la langue et de la culture amazighe.

La rencontre, ouverte en présence du wali Kamel Touchene, a été également marquée par la tenue d'une exposition de livres visant la préservation et la valorisation du patrimoine littéraire.