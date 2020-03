Pékin a mis en service 26.000 stations de base 5G, les utilisateurs de la 5G étant pratiquement 800.000, selon l'administration municipale des communications de Pékin.

Le gouvernement municipal de Pékin a mis en place des politiques ces dernières années pour soutenir l'industrie des télécommunications, en réduisant leurs coûts de la construction des infrastructures de 5G, a déclaré l'administration dans un communiqué.

Selon un rapport compilé par l'Académie des technologies, de l'information et de la communication de Chine, la commercialisation de la 5G en Chine devrait générer un produit brut direct de 10.600 milliards de yuans (1.510 milliards de dollars) entre 2020 et 2025, plus un produit brut indirect d'environ 24.800 milliards de yuans.

Etant donné la complexité du contrôle de l'épidémie et du développement économique actuels, il est important et urgent d'accélérer le développement de la technologie 5G, a indiqué récemment Chen Zhaoxiong, vice-ministre de l'Industrie et des Technologies de l'Information.