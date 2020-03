La Chambre américaine des représentants a adopté un vaste programme de secours pour aider les personnes touchées par le coronavirus aux Etats-Unis, où la propagation croissante de l'épidémie a bouleversé la vie des gens et fait des ravages sur les marchés financiers.

Le vote intervenu dans la nuit de vendredi à samedi fait suite à une journée de négociations ardues et incertaines. Le programme va maintenant être soumis au Sénat en vue de son approbation.

Le président Donald Trump avait critiqué le plan vendredi lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche au cours de laquelle il a aussi décrété l’état d’urgence nationale qui permet de libérer des milliards de dollars pour lutter contre l'épidémie.

Ces mesures interviennent alors que la propagation de l’épidémie sur l’ensemble du territoire américain soulève des inquiétudes sur l’effet disproportionné que la maladie pourrait avoir notamment sur les pauvres et les catégories défavorisées du pays.

Le virus a maintenant été diagnostiqué dans plus de 2.100 personnes dans 49 Etats, ainsi qu'à Washington DC et à Porto Rico, et a tu é au moins 48 personnes.

Le président Trump a aussi annoncé que les dirigeants des grandes entreprises privées américaines avaient accepté de contribuer aux efforts de dépistage du coronavirus.

Le président a indiqué que son administration travaillait avec Google pour développer un site Web afin de déterminer si une personne avait besoin d'un test - une mesure visant à éviter de submerger le système de santé de personnes malades mais qui n'ont pas nécessairement besoin de subir un test de dépistage du coronavirus. Les patrons des géants américains de la distribution Walmart, Target et Walgreens ont déclaré qu'ils avaient accepté de mettre des installations à disposition pour les tests de dépistage du virus. Les dirigeants de grandes entreprises pharmaceutiques et de laboratoires comme CVS Health, Roche Diagnostics et Signify Health étaient également présents à la conférence de presse du président Trump vendredi.