Un sommeil de nuit réparateur, qui renforce l’immunité, permettra de se protéger du coronavirus dont la pandémie a été récemment annoncée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont déclaré plusieurs scientifiques du Centre national de recherche médicale Almazov de Saint-Pétersbourg, cité par l’agence de presse russe Rosbalt.

«Des études ont montré qu'une personne qui a bien dormi la nuit après une vaccination avait une réponse immunitaire plus prononcée qu'une personne qui a mal dormi.

Il est donc nécessaire, dans la situation actuelle, de s'assurer que le sommeil est bon et suffisant.

Cela peut être un facteur de défense important contre tous les virus qui nous entourent», a estimé Lioudmila Korostovsteva, chercheur du groupe de somnologie au Centre Almazov.

Selon elle, l’organisme renforce sa défense immunitaire, notamment son immunité antibactérienne et antivirale, quand il est endormi.

Cela concerne surtout la phase du sommeil lent profond qui est prédominant durant la première moitié de la nuit. «Il existe différentes théories sur les raisons pour lesquelles l’homme a besoin de dormir (...). Quand on dort, le cerveau se reconfigure et se repose. J'aime la récente théorie chimique du sommeil selon laquelle tous les métabolites accumulés dans le cerveau sont éliminés pendant le sommeil.

Cela nous permet d'éviter de nombreuses maladies, dont la maladie d'Alzheimer», a pour sa part indiqué Evguéni Chliakhto, directeur général du Centre Almazov.

Selon lui, deux ou trois nuits blanches conduisent à une diminution du système immunitaire.

«Il faut dormir pour être en bonne santé et vivre longtemps», a conclu le scientifique. Il est généralement admis que les adolescents de 14 à 17 ans devraient dormir de huit à 10 heures, les adultes de sept à neuf heures et les personnes âgées de sept à huit heures. Mais cela dépend beaucoup des caractéristiques individuelles: une personne peut se sentir reposée après six heures de sommeil et une autre en aura besoin de plus de neuf.

«La durée de l'endormissement ne devrait pas dépasser une heure. Si vous ne pouvez pas vous endormir pendant longtemps, levez-vous et faites quelque chose jusqu'à ce que vous ressentiez le désir de vous endormir», conseille Youri Sviriaev, chef du laboratoire de somnologie du Centre Almazov.

La pandémie due au nouveau coronavirus s’étend désormais dans 135 pays et territoires, avec plus de 140.000 cas d'infection recens és et quelque 5.000 morts, poussant nombre de pays à fermer leurs frontières dans l'espoir de freiner la propagation de la maladie.

Depuis son apparition en décembre en Chine, plus de 143.400 cas d'infection au virus (COVID-19) ont été recensés dans le monde, et au moins 5.402 personnes sont décédées, selon un bilan compilé samedi à 09H00 GMT par des médias, sur la base de sources officielles et des informations de l'OMS.