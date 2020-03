aL'attaquant du MC Alger Samy Frioui, auteur samedi d'un doublé lors de la victoire à domicile face au NC Magra (3-2), est revenu à un but d'Abdennour Belhoucini (USM Bel-Abbès) et Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila), co-meilleurs buteurs du championnat de Ligue 1 de football avec 10 réalisations chacun, à l'occasion de la première partie de la 22e journée.

Frioui (28 ans), auteur de 12 buts toutes compétitions confondues, rejoint à la 2e place l'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid, muet depuis deux journées. Le premier défenseur à l'honneur dans ce classement reste le latéral droit de l'USM Alger Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5 buts, soit le meilleur buteur de son équipe.

L'attaquant Zakaria Naïdji, prêté durant l'intersaison par le Paradou AC au club portugais de Gil Vicente (Div.1), a terminé meilleur buteur du championnat lors du précédent exercice avec 20 réalisations.