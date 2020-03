«Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, qui préside également la cellule de suivi de la pandémie du coronavirus et suit de très près la situation dans le milieu du football national, lance un appel à tous les acteurs pour le strict respect des mesures préventives prises pour endiguer la propagation du Covid-19 pendant les rencontres de football, quelle que soit la division (professionnelle ou amateur), notamment le protocole d’avant, pendant et après-match», a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel.

Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 11 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en Algérie dont un décès, pour un total de 48 cas dont quatre décès.

La FAF a insisté sur «l'application par les officiels des matchs des règles du huis clos à observer en interdisant l’accès aux pe rsonnes non concernées et surtout aux enfants», ainsi que «la diffusion, par tous les supports médiatiques, des consignes, des bonnes pratiques et autres mesures préventives à mettre en oeuvre chez les footballeurs», ajoute la fédération. Enfin, l'instance fédérale a fait état d'«une coordination de tous les instants avec la Commission médicale de la FAF, présidée par Dr Djamel-Eddine Damerdji qui est en contact permanent avec les médecins spécialistes (épidémiologues), les médecins des clubs et les responsables de la Ligue de football professionnel (LFP) à travers la cellule mise en place également à cet effet». Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait décidé mardi dernier de restreindre les compétitions sportives nationales au mode du huis clos jusqu'au 31 mars et de reporter les manifestations internationales devant se dérouler en Algérie, dans le cadre des mesures de prévention face au coronavirus.