Les clubs de la wilaya de Tizi-Ouzou ont dominé les finales du Championnat national de Kick-boxing, disputées samedi à la salle Harcha-Hacène d'Alger, en s'adjugeant quatre médailles d'or, une argent et trois bronze, devançant ainsi leurs homologues constantinois (3 or, 2 argent, 3 bronze) et ceux de Blida (1 or, 1 argent, 1 bronze).

De leur côté, les clubs d'Alger ont échoué au pied du podium, avec une or et quatre bronze, car confrontés à la rude concurrence, imposée par le désir de l'ensemble des athlètes engagés à être sélectionnés en Equipe nationale en prévision des prochains Championnats d'Afrique, prévus la mi-avril 2020 au Cameroun. «Les athlètes engagés dans cette compétition espèrent tous taper dans l'oeil des sélectionneurs en vue d'une convocation en équipe nationale, qui sera appelée à disputer des Championnats d'Afrique le mois prochain. La concurrence a été vraiment très rude» du jugement du Directeur technique national, Mohamed Chérif Outaidelt. La précédente édition, disputée en 2019 à Constantine, avait connu une assez nette domination des clubs const antinois, algérois et oranais.

Tour cycliste des Ziban (3e et dernière étape) :

Les cyclistes du GS Pétroliers sacrés

Les cyclistes du GS Pétroliers ont dominé samedi à Biskra les courses de la 3e et dernière étape du tour cycliste des Ziban en remportant les premières places chez les séniors et les juniors.

En séniors, Karim Hadj Bouzid du GSP a parcouru les 120 km de la dernière étape en 3h 5’, talonné par Ayoub Sahiri et Khassib Sassane tous deux sociétaires du même club. Au classement général du tour des séniors, la première place (maillot jaune) est également revenue au sociétaire du GSP Azzedine Lagab tandis que le maillot vert du meilleur sprinter a été décerné à Khassib Sassane (GSP) et le maillot à pois du meilleur grimpeur est allé Aymène Merdj du club Sovac.

Chez les juniors, Hamza Amari du GSP est arrivé premier avec un chrono de 3h 22’, laissant la seconde place à Youcef Ferssado du club Medjd de Blida et la troisième à Mohamed Chabeni du club Ak-Fix de Blida. Au classement général de cette catégorie, le maillot jaune a été décroché par Youcef Ferssado du club Medjd de Blida.

Le cycliste Hamza Amari, sociétaire du GSP, s’est adjugé les deux maillots vert et à pois des meilleurs sprinters et mei lleurs grimpeurs.

Au total cent cinq (105) cyclistes représentants 20 clubs du pays ont pris le départ de l’ultime étape du tour national des Ziban sur un parcours allant de la ville de Biskra à Ain Zaâtot en passant par El Hadjeb, Loutaya et Branis.

Organisé par la fédération et la ligue de Bskra de cyclisme avec le concours de la direction locale de la jeunesse et des sports, le tour qui a débuté le 12 mars a été clôturé par la remise des maillots, médailles et coupes aux vainqueurs.