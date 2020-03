Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé, samedi, les responsables des administrations publiques, institutions et lieux de travail à prendre les mesures préventives nécessaires parmi les fonctionnaires et les travailleurs dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Ces mesures préventives consistent à assurer les moyens d'hygiène et d'assainissement dans les lieux de travail et les mettre à la disposition des employés et des travailleurs, veiller au nettoyage quotidien de l'espace de travail avec de l'eau de Javel et éviter les rassemblements inutiles, indique-t-on de même source .

Entre autres mesures à prendre, interdire la présence sur le lieu de travail à tout fonctionnaire ou travailleur porteur de symptômes de la grippe et exhorter les travailleurs et les employés à respecter les règles d'hygiène rendues publiques par le ministère de la Santé.