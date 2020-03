En application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, plusieurs avions s'envolent, samedi soir, à destination du Maroc, en vue du rapatriement, vers le pays, des voyageurs algériens bloqués à l'aéroport de Casablanca, et ce en accord avec les autorités marocaines, a indiqué, samedi soir, un communiqué de la Présidence de la République.

"En application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et suite à l'achèvement de l'opération de recensement des voyageurs algériens bloqués, depuis vendredi soir à l'aéroport de Casablanca et en accord avec les autorités marocaines, plusieurs avions algériens s'envoleront, au cours des prochaines heures, à destination du Maroc, en vue du rapatriement, vers le pays, de ces voyageurs, et ce après la suspension temporaire des liaisons aériennes entre les deux pays, comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus", lit-t-on dans le communiqué.