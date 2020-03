Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, samedi à partir de Blida, les citoyens qui participent hebdomadairement au Hirak populaire à faire preuve de vigilance car il y va de "leur santé et de leur vie".

"Je veux dire à mes frères et sœurs du Hirak que nous ne sommes pas en quête d'une instrumentalisation politique à l'instar de certains. Toutefois, je leur dis, soyez vigilants car il y va de votre santé et de votre vie", a déclaré M. Djerad, appelant ces derniers à "prendre les précautions nécessaires". "Vous pouvez sortir comme vous le désirez mais prenez vos précautions pour ne pas compromettre votre santé, celle de vos voisins, vos mères et vos pères et éviter de les exposer au risque", car si la maladie venait à se propager à travers le territoire national "nous passerons à un autre stade".

Le Premier ministre a appelé les Algériens à faire preuve de conscience collective et d'unité face aux difficultés et aux crises comme à l'accoutumée, soulignant que "nous sommes face à une véritable guerre sur les plans biologique et sanitaire. Nous devons, donc, nous unir pour préserver la santé du peuple".

Par ailleurs, M. Djerad a recommandé aux citoyens d'éviter les rassemblements dans les salles des fêtes, lieux de loisirs et de divertissement et autres lieux où affluent les citoyens et éviter de prendre des bus surchargés, indiquant que "le citoyen est conscient que sa vie est en danger".