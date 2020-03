La création officielle du parc naturel national de Taghit (Béchar) sera prochainement publiée dans le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, a-t-on appris lundi du Conservateur des forets de la wilaya de Bechar.

''La création officielle de ce parc naturel et culturel sera prochainement publiée et annoncée à travers le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire'', a affirmé à l'APS M. Jallal Mounir.

Le projet, qui a été approuvé par différentes instances locales et nationales, permettra la protection dans le cadre de la loi de l'environnement et de la biodiversité de la vallée de la Saoura, a-t-il expliqué.

Le dossier de création du parc naturel de Taghit, avec son plan de gestion et dont les études ont été finalisées il y a une décennie par le secteur des forets, avec la contribution du mouvement associatif local activant dans le domaine de la protection de l'environnement, concerne une superficie de 85.000 hectares, extensible à 200.000 ha.

Il vise la préservation de la faune et de la flore spécifique à une grande partie de la région de la Sa oura et sa surveillance de la destruction et de la disparition, a expliqué le Conservateur des forets.

Le projet environnemental va permettre une meilleure protection de la faune et de la flore, ainsi que plusieurs autres sites naturels et culturels localisés sur la superficie délimitée pour le parc, dont la création est vivement attendue par les associations environnementales et culturelles, qui militent et activent dans ce sens, ont indiqué des responsables d'associations.

Les services de la Conservation des forets estiment que la création officielle de ce parc naturel national ''va doter la région d'un outil juridique de protection de sa biodiversité et d'un pan très important de son patrimoine culturel''.

Elle constitue aussi un outil important dans la prise en charge et la protection de la biodiversité d'une région allant de Béni-Ounif à Abadla, région contenant de rares zones humides du Sud ouest du pays, à savoir le plan d'eau du barrage de Djorf-Ettorba, Dayet Ettiour, en passant par celle de Taghit, selon des responsables du secteur de l'Environnement.

''Les régions de Taghit et de la nouvelle wilaya de Béni-Abbés (240 km au sud de Bechar), couvertes par ce parc naturel, sont marquées par la présence aussi de différents sites archéologiques, historiques et naturels d'une grande imp ortance pour l'étude de l'évolution de l'histoire de l'humanité'', ont-ils indiqué.

La création de ce parc naturel national vient aussi appuyer le schéma de protection des stations de gravures rupestres de Taghit et dont la ministre de la Culture, Malika Bendouda, lors de sa récente visite de travail dans la wilaya, s'est engagée à le mettre en œuvre dans le but de la protection et la valorisation de ce patrimoine culturel national et humain.