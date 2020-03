Le MC Oran a été sacré champion de son groupe Ouest de la Nationale 1 de handball (messieurs) à l’issue de la 10e et dernière journée disputée vendredi. Les Oranais, qui partageaient le fauteuil de leaders de leur poule avec l’Olympique Maghnia, ont réussi à s’emparer de la première place grâce à leur nul en déplacement face au RC Arbaâ (21-21), alors que l'OM est tombée à Tizi-Ouzou contre la JS Kabylie (18-17).

Du coup, les «Hamraoua» achèvent cette première partie de la compétition avec 16 points, devançant d’une seule unité l’O. Maghnia. Les deux équipes se qualifient ainsi aux play-offs, une étape décisive dans la course à l’accession en Excellence.

«Nous avons réussi à atteindre notre premier objectif qui est de valider notre billet pour le tournoi de la montée, mais le plus dur reste à faire», déclare à l’APS l’entraîneur du MCO, Sid Ahmed Tab, souhaitant au passage que la Fédération algérienne de handball fixe dans les «meilleurs délais» les dates des play-offs pour lui permettre d’arrêter le programme de préparation de son équipe en vue de ce challenge.

Lors du tournoi d’accession, le MCO et l’O M auront à en découdre avec les deux premiers des deux autres groupes (Centre et Est) pour deux places en Excellence, souligne-t-on.

En bas du tableau, le nouveau promu, le CHT Oran, a évité la relégation directe et s’est offert une autre chance de se maintenir en validant un billet pour les play-downs après sa victoire à domicile face au CSHB Adrar (26-22). Cette victoire a permis aux Oranais de s’adjuger la cinquième et avant-dernière place au classement de la poule Ouest avec six points, laissant la dernière place au RCA qui compte cinq unités.