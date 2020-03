La générale de la pièce de théâtre "Djifa Khfifa", réalisée par Farès Boussaâda, a conquis mercredi les adeptes du père des arts, présents mercredi après-midi au théâtre communal de la ville de Sétif.

Le spectacle de 60 minutes chargé d'humour noir relate l'histoire de deux mendiants dont l'un meurt de faim et de froid devant le palais d'un homme richissime dont le gardien de la demeure tente de chasser les deux pauvres avant de découvrir que l'un d'eux était mort.

Adaptée de l'œuvre "Djoutha ala errassif'' (cadavre sur trottoir) du défunt écrivain Saâdallah Ounouss, la pièce est interprétée par trois jeunes étudiants de l'université Sétif 2. Elle a été produite par la sous-direction des activités scientifiques, culturelles et sportives.

Pour son réalisateur Farès Boussaâda, l'œuvre met l'accent sur la perte des valeurs sociales et humaines cause de l'argent, illustrée notamment par le richissime propriétaire du palais qui achète à la fin de la pièce le cadavre du mendiant mort pour nourrir son chien.

La pièce est la première œuvre totalement réalisée par la sous-direction des activités scientifiques, culture lles et sportives de l'université Sétif 2, depuis l'adaptation du texte au choix des comédiens en passant par la scénographie, la musique et le décor, souligne Boussaâda.