Le CR Témouchent est déjà assuré d’accéder en Ligue 2 de football avant sept journées de la fin du championnat de la division nationale amateur (Gr. Ouest), mais le club s’enlise dans la crise. Avant d’affronter samedi le MCB Oued Sly à Chlef, les joueurs du CRT n’ont effectué qu’une seule séance d’entraînement tout au long de la semaine, après leur mouvement de grève enclenché pour réclamer la régularisation de leur situation financière.

«Nous avons préparé cette rencontre dans des conditions très difficiles. Les joueurs ne se sont entraînés qu’une seule fois cette semaine, après avoir attendu vainement que l’on régularise leur situation financière», a déploré l’entraîneur du CRT, Omar Belatoui dans une déclaration à l’APS.

L’ancien défenseur central international, arrivé l’été passé au club, a regretté la situation prévalant dans cette formation depuis le début de la saison, rendant hommage au passage à ses protégés «qui ont fait preuve de patience pendant de longs mois».

Malgré tous ces obstacles, les gars de la ville d’Aïn Témouchent, qui ont accédé cette saison en di vision nationale amateur, ont réussi à dominer leur groupe Ouest, engrangeant 49 points en 23 matchs, soit 12 de plus que le dauphin IRB El Kerma, sachant que les six premiers accéderont en fin de saison en Ligue 2. «Il y a quelques semaines, nous avons reçu la visite des autorités locales qui nous ont promis une aide financière pour débloquer la situation, mais nous attendons toujours que ces promesses soient tenues», a encore dit l’ancien joueur et entraîneur du MC Oran, s’engageant néanmoins à respecter l’éthique sportive lors de la suite du parcours, «malgré le fait que l’équipe a déjà assuré son accession». Il a enfin souhaité que toutes les parties concernées par le club viennent à son aide, saluant les efforts consentis par le président du CRT, «dont l’apport ne suffit pas à lui seul».