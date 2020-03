Le Musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt vient d’éditer une publication intitulée «Regards sur la lutte des femmes algériennes» à l’occasion de la célébration de la journée du 8 mars.

Le directeur de cet établissement, Mohamed Adjed a indiqué à l’APS que cette publication met en lumière la lutte des femmes algériennes contre le colonisateur français durant la guerre de libération notamment dans la région de l’Ouarsenis.

Ce travail, destiné aux jeunes et aux élèves des établissements scolaires, des stagiaires des CFPA, des adhérents dans les établissements de jeunesse et des étudiants du Centre universitaire de Tissemsilt, pour leur faire connaitre le combat et la résistance multiforme de cette frange de la société durant la Révolution du 1er novembre 1954 et pour préserver la mémoire nationale.

Le même musée initie depuis des années un programme pour mener à bien sa mission, celle de mettre en exergue la participation de la wilaya durant la guerre de libération nationale par le biais d’expositions, édition de divers supports, réalisation de documentaires en plus de la célébration et commémoration des grandes dates historiques.