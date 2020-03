La crise sanitaire dans ce pays, éclipse les enjeux des élections municipales maintenues malgré le risque d'une "abstention massive", en raison de la propagation de la maladie. Le ministre de l'Intérieur Chistophe Castaner a admis samedi "craindre" une participation en baisse. Il a également reconnu que certaines communes avaient eu du mal à constituer leurs bureaux de vote.

"En cas de constat de carence, le maire peut se tourner vers le préfet qui peut contraindre un certain nombre de personnes à tenir les bureaux de vote", a-t-il déclaré. D'après un sondage Elabe diffusé vendredi, 58% des Français estiment qu'Emmanuel Macron a eu raison jeudi de maintenir les élections.

Dans les bureaux de vote, on se prépare à accueillir les électeurs en nettoyant poignées de porte, tables, isoloirs avant le vote. Des mesures sont prises pour évi ter les files d'attente et faire respecter les distances de sécurité.

Le Covid-19 a relégué au second plan les enjeux politiques du vote, avec des candidats du parti LREM au pouvoir en position difficile et l'occasion pour les partis de l'opposition de gauche et de droite de redresser la tête, à deux ans de la présidentielle.

A Paris, l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui a quitté son poste pour prendre la tête de la liste LREM au début de la crise du coronavirus, paraît à la traîne derrière la sortante Anne Hidalgo (Parti socialiste) et Rachida Dati (droite).

Candidat au Havre (ouest), le Premier ministre Edouard Philippe a dû annuler son dernier meeting pour cause de crise sanitaire et joue son avenir à la tête du gouvernement.

Les Républicains (droite) espèrent réparer leur déroute des européennes. Le Rassemblement national (RN, extrême droite) de Marine Le Pen tentera de renforcer son implantation dans le Sud et les Hauts-de-France (nord).A gauche, se joue le rapport de force entre les socialistes et les écologistes d'EELV, qui espèrent profiter de la prise de conscience de l'urgence écologique.

Les soirées électorales prévues dimanche se tiendront en petit comité afin de respecter l'interdiction de rassemblement de plus de cent personnes. Le Sénat a enregistré son premier cas d e coronavirus, la sénatrice de Lozère Guylène Pantel, 56 ans, diagnostiquée positive vendredi au Covid-19.

Avant elle, le ministre français de la Culture Franck Riester, avait été testé positif après avoir passé plusieurs jours à l'Assemblée nationale où dix députés ont été contaminés.