Selon des rapports médiatiques, le secrétariat général de l'ONU a élaboré un document sur les démarches louables du SG onusien pour parvenir à un règlement politique juste, permanent et accepté par les deux parties, garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination.

Le SG de l'ONU a lancé un appel aux membres du Conseil de sécurité international, aux amis du Sahara Occidental et aux autres acteurs, pour encourager les parties au conflit dans le Sahara Occidental, à savoir: le Maroc et le Polisario, à s'engager "de bonne foi" et "sans conditions préalables" dans le processus politique, dès la désignation d'un nouvel envoyé personnel.

Selon le document, un grand nombre de pays membres de l'ONU ont exprimé, durant les réunions de la Commission de décolonisation tenues en octobre dernier, leur soutien au dr oit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'Assemblée générale de l'ONU avait adopté à l'unanimité en décembre 2019 une recommandation sur le Sahara Occidental et demandé au Comité spécial en charge de la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, de poursuivre l'examen du cas du Sahara Occidental et de soumettre un rapport à l'AG onusienne lors de sa 75ème session, souligne le document. Ladite Commission a appelé le SG onusien à présenter lors de la 75ème session de l'AG, un rapport sur la mise en œuvre de cette décision.

«Consulat général» du Liberia dans la ville occupée de Dakhla, une violation manifeste de l'acte de l'UA

Le représentant du Front Polisario en Europe et à l'Union européenne, Oubi Bouchraya, a dénoncé, vendredi, l'ouverture par le Liberia d'un «consulat général» dans la ville occupée de Dakhla au Sahara occidental, estimant que cette démarche qui constitue une violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine (UA), n'entamera aucunement la détermination et la volonté des Sahraouis à poursuivre la lutte jusqu'à atteindre l'objectif de l'indépendance. Dans une déclaration à l'APS, M. Oubi Bouchraya a affirmé que «cette décision, en contradiction avec les clauses de l'acte constitutif de l'Union africaine (UA) et bénéficiant du soutien et du financement du Maroc, a pour objectif d'exploiter le vide et le blocage actuel du processus de règlement du conflit au Sahara Occidental, afin d'impliquer le plus grand nombre possible de pays dans un jeu trouble visant à défier la communauté internationale et à faire fi des décisions onusiennes». «Un tel acte, à l'instar de ceux l'ayant précédés, ne changera rien à la nature du conflit, ni au d roit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance», a insisté le membre du secrétariat général du Front Polisario.

«Le plus important est que cet acte n'entamera aucunement la détermination et la volonté des Sahraouis à poursuivre la lutte jusqu'à atteindre l'objectif de l'indépendance et le parachèvement de la souveraineté sur l'ensemble du territoire national», a ajouté le responsable sahraoui.

Avec la poursuite des violations marocaines de l'acte constitutif de l'UA et «l'implication de pays africains une telle démarche», M. Oubi Bouchraya a dit que la direction sahraouie «prendra toutes les mesures au sein et en dehors de l'UA en vue de contraindre ces pays à renoncer à ces consulats fantômes sans ressortissants, ni procédures administratives, dont le seul objectif serait de conférer la légitimité à l'occupation militaire marocaine barbare du Sahara Occidental». «Ces Etats dont le Maroc doivent comprendre que l'acte constitutif de l'UA implique le respect à la lettre de ses clauses», dénonçant les tentatives marocaines d'impliquer des pays africains dans des plans dangereux de cette ampleur», qui, a-t-il soutenu, «ne servent que l'agenda des ennemis de l'Afrique».

Le Forum international de la jeunesse appelle à la mise en œuvre des résolutions onusiennes

Le Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental a appelé, vendredi, à la recherche incessante d'une solution à la question sahraouie, à travers la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU) et du Conseil de sécurité sur le Sahara Occidental.

Au terme des travaux du Forum international organisé ,du 11 au 13 mars à Aousserd, par l'Union de la jeunesse de Seguia El-Hamra et Rio de Oro, les participants ont appelé toutes les instances concernées à «l'application urgente des résolutions sur le Sahara Occidental permettant au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination, rappelant par la même que ce territoire était la dernière colonie en Afrique, a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le communiqué final du Forum a appelé l'ONU à «élargir les missions de la Minurso au contrôle des droits de l'Homme et à mettre en place un mécanisme indépendant pour la protection des droits de l'Homme», soulignant que le Maroc «n e peut assurer la protection de ces droits qu'il viole lui-même».

Le communiqué a insisté sur une intervention «immédiate» au Sahara Occidental, en vue de mettre fin aux violations flagrantes commises par l'occupant marocain, condamnées par l'ensemble des organisations internationales des droits de l'Homme, mettant en avant la nécessité d'assurer la protection internationale aux citoyens sahraouis dans les territoires occupés, conformément au Traité de Genève.

Les participants ont également appelé à soumettre les richesses naturelles sahraouies au contrôle de l'ONU, à travers la création d'un organe onusien spécial, invitant l'ONU à interdire au Maroc et à toute autre entreprise de poursuivre le pillage des ressources sahraouies. Outre la nécessité de libérer les détenus politiques sahraouis dans les geôles marocaines, le communiqué final a fait ressortir l'impératif de travailler davantage avec les jeunes et les femmes sahraouis afin de renforcer leur participation à la résistance contre le colonisateur, de détruire le mur de la honte, considéré comme un crime flagrant contre l'humanité, d'interdire les mines antipersonnel dans les zones tampon pour permettre aux organisations d'y accéder et d'apporter aide aux familles des victimes. Proposant de prévoir une journée spéciale pour exprimer la solidarité avec le peuple sahraoui, les conférenciers ont plaidé pour la mise en place d'un réseau international de jeunes en y associant les jeunes sahraouis, attirant l'attention sur l'impératif de soutenir les autorités sahraouies pour améliorer leurs services dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les participants ont lancé un appel à l'adresse des organisations internationales à l'instar de l'ONU, l'UE et l'UA pour mettre un terme à l'occupation marocaine et au pillage des richesses sahraouies, ainsi que pour intensifier les aides internationales au profit des réfugiés sahraouis.