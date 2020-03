Réduire sa consommation de viande et opter pour une alimentation équilibrée seraient les solutions pour préserver la nature et continuer à nourrir la population, selon une nouvelle étude scientifique britannique.

Pour limiter la production des gaz à effet de serre, il faut que la population ait une alimentation saine et équilibrée et qu'elle évite de gaspiller, selon une étude scientifique britannique publiée dans la revue scientifique Nature Climate Change.

Le professeur Keith Richards de Université de Cambridge (Royaume-Uni) a mené une étude pour comprendre comment limiter l'émission de gaz à effet de serre et limiter la pollution dans le monde. Si une agriculture mieux maitrisée peut réduire en partie cette production, il semblerait que ce soit à la population de modifier son comportement alimentaire.

Des études scientifiques récentes montrent que l'amélioration du rendement ne sera pas suffisante pour répondre à la demande alimentaire mondiale prévue en 2050. Proposer une nouvelle expansion de la zone agricole ne sera donc pas nécessaire.

Surtout que l'agriculture est la principale source de la perte de la biodiversité dans le monde et un contributeur majeur au changement climatique et à la pollution.

Une alimentation équilibrée pour limiter la production des gaz à effet de serre

L'alternative proposée à l'intensification de la production des ressources accrues est une alimentation saine et équilibrée et une suppression du gaspillage alimentaire. Ces modifications seraient en plus excellentes pour la santé et pour le poids.

Les auteurs de l'étude suggère qu'une personne ne devrait consommer que deux portions de 85 g de viande rouge et 5 œufs par semaine, ainsi qu'une portion de volaille par jour.

« Ce n'est pas un plaidoyer pro-végétarien radical ; c'est un plaidoyer pour une consommation de viande en quantités raisonnables, dans le cadre d'un régime équilibré et sain », souligne le Pr Keith Richards, co-auteur de l'étude cité par le site Pourquoi Docteur. « En gérant mieux la demande, par exemple en se concentrant sur une éducation sanitaire, on parviendrait à un double bénéfice : garder une population en bonne santé et réduire les pressions à risque sur l'environnement. »

« Se tourner vers une alimentation plus saine est urgent, pour des questions de santé, mais aussi pour l'environnement » insiste le Pr Pete Smith, co-auteur de l'étude.