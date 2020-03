À quoi les reconnaît-on ?

Les aphtes sont des ulcérations blanchâtres de la muqueuse buccale, bien rondes à bords nets et entourées d’une inflammation rouge vif. Pas contagieux pour deux sous, ils affectionnent certains endroits : la langue, le plancher buccal, les gencives, le palais ou l’intérieur des joues.

D’où viennent-ils?

On ne le sait pas très bien. Sont-ils dus à un virus ou à une bactérie? S’agit-il d’une réponse immunologique aux germes (streptocoques) présents dans la bouche? On a parlé de cause génétique dans le cadre des aphtoses familiales récidivantes… Certains chercheurs évoquent même le rôle de carences en fer, en acide folique ou en vitamine B12.

Y a-t-il des facteurs déclenchants?

On sait que les bouleversements hormonaux (cycle menstruel, grossesse, ménopause…) favorisent l’apparition des aphtes, tout comme la baisse des défenses immunitaires (sida). Il en va de même pour un choc émotif, le stress ou certains aliments (gruyère, amandes…). Enfin, un aphte peut survenir inopinément pendant ou après certains traitements : aspirine, anti-inflammatoires, antibiotiques, certains anticoagulants et les médicaments contre le paludisme. Les substituts nicotiniques en gommes, en pastilles ou en comprimés sont également montrés du doigt, ainsi que les dentifrices trop riches en laurylsulfate (agent moussant).

Peut-on s’en débarrasser?

Les aphtes de plus de 1 cm de diamètre, surtout récidivants, l’apparition simultanée de trois ulcérations ou plus, avec ou sans fièvre nécessitent de consulter son généraliste. Histoire de ne pas passer à côté d’un herpès ou d’une candidose (champignon). Les autres disparaissent en une dizaine de jours, sans médicament, mais non sans douleur. D’où l’intérêt des traitements locaux qui soulagent et accélèrent la cicatrisation. Outre l’élimination des éventuelles causes favorisantes, le plan d’attaque associe bains de bouche antiseptiques, produits cicatrisants (comprimés, gels ou sprays) et anesthésiques locaux.

Comment les éviter?

D’abord, on ne traumatise pas sa bouche. En clair, on évite de se mordre les lèvres ou l’intérieur des joues, on se méfie des piercings et on fait ajuster le mieux possible appareils et prothèses dentaires. On se méfie aussi des aliments connus pour favoriser les poussées : noix et autres fruits secs, fraises, ananas, épices, gruyère, citron, crustacés…