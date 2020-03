Une classe intelligente sera ouverte, dès la prochaine rentrée scolaire, au niveau de l’école primaire du village de Ouled Youcef, relevant de la commune de Honaine (Tlemcen), a-t-on appris jeudi du président de cette APC, Bouazza Miloud.

Ce projet, initié par les services communaux en collaboration avec des ingénieurs informaticiens de cette localité, porte sur l’installation au niveau de cette classe de 3ème année de l’école primaire «Chahid Othmani Mohamed» d’un tableau numérique et l’acquisition de tablettes comportant le programme éducatif du ministère du secteur. A cet effet, une plate-forme numérique a été conçue, développée et suivie progressivement par la Direction locale de l'éducation, permettra à la directrice de l’établissement de suivre à distance le programme scolaire de cette classe intelligente, selon la même source.

Miloud Bouazza a indiqué que le coût total de ce projet est estimé à 9 millions DA .

Ce budget servira aussi à l’aménagement de cette école-pilote et à la réalisation de travaux de maintenance.

Pour sa part, le directeur local de l'éducation, Laïfa Belk acem, a déclaré à l’APS que cette expérience-pilote, initiée par l'APC de Honaine, vise à s’adapter au développement technologique actuel.

Après son succès, l’expérience sera généralisée aux autres écoles primaires de la wilaya. Il a ajouté que son administration suit l’évolution du projet avec les services communaux.

Cette initiative permettra de réduire le poids des cartables des élèves et donnera aux parents la possibilité de suivre la scolarité de leurs enfants par le biais de supports numériques.