aLa commune de Youssoufia (wilaya de Tissemsilt) a réceptionné, dernièrement, plusieurs projets de développement devant contribuer à améliorer le cadre de vie de la population, a-t-on appris, jeudi, des services de cette collectivité locale.

Il s’agit des projets inscrits au plan communal de développement, le fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales au titre des exercices 2018 et 2019. Il s’agit de la réalisation d’un réservoir d’une contenance de 1000 m3, outre le renouvellement de 850 mètres linéaires du réseau de distribution de l’eau potable. Les travaux de réfection d’une ancienne salle de soins sont achevés et la structure a été rouverte après son renforcement par un staff médical et paramédical. Les services communaux ont réceptionné deux projets de réalisation de deux stades de proximité couverts en gazon artificiel outre l’achèvement de la rénovation de l’éclairage public de la ville. Par ailleurs, il est prévu la réalisation de plusieurs projets de développement dans la même localité comme la réfection et l’extension de cinq écoles primaires, le lancement de travaux d’aménagemen t urbain du village de Sidi Benahmed et du quartier des 30 logements, le renouvellement du réseau d’assainissement de la partie ouest de Youssoufia. Il est attendu le lancement avant la fin du premier semestre de cette année, la réalisation de la deuxième tranche des travaux d’aménagement urbain du centre-ville avec la fourniture de l’éclairage public, le lancement d’une large opération d’aménagement de l’Oued Bourafed en vue de protéger la ville du risque des inondations et la réalisation d’une nouvelle salle de soins et l’extension du parc communal.