En marge d'une visite d'inspection à nombre de projets de développement dans les circonscriptions administratives de Zéralda et Sidi Abdellah, M. Chorfa a précisé que le comité de wilaya chargé des «zones d'ombre» à Alger a enregistré 299 zones dans 34 communes situées pour certaines dans les zones semi-urbaine, soulignant la nécessité de les placer en priorité et de régulariser les problèmes urgents entravant le développement de ces régions, conformément aux orientations du Président de la République.

Relevant l'existence de zones semi-rurale et semi-urbaines en dehors du tissu urbain algérois, le wali a indiqué que les régions où nous effectuons des visites de terrain nous permettent de s'enquérir efficacement de la situation de la population et ses besoins souvent en réseau d'électricité, de gaz, d'eau, d'assainissement et de routes.

Quelques 600 opérations de proximité liées à ces préoccupations seront d'ailleurs prochainement entreprises , a affirmé le chef de l'exécutif, des opérations qui s'inscrivent, a-t-il ajouté, dans la première phase du programme tracé pour la fin du semestre en cours.

Il sera également question de mener des chantiers dans les domaines sportif, sanitaire et éducatif, ou encore liés à l'éclairage public, à l'extension du réseau routier et à l'achèvement des projets en cours. Ecoutant les préoccupations des représentants des habitants de Souidania, Mehalma et Rahmania, le wali a rassuré les citoyens quant à la prise en charge des questions liées notamment à l'habitat, à la santé, à l'aménagement des routes et la régularisation des haouchs. Lors de sa dernière rencontre avec les walis, le Président de la République a émis des instructions «claires» visant la relance, dans le plus brefs délais, des opérations de développement dans les zones d'ombre et éloignées, a rappelé le wali, affichant sa détermination à mener à bien ces projets en débloquant le budget nécessaire y afférent.

En prévision du mois sacré de Ramadhan, M.Chorfa a annoncé l'ouverture d'une infrastructure commerciale et des espaces commerciaux dans plusieurs communes à l'ouest d'Alger, en sus de la mise en place d'un bus de transport sub-urbain «Etusa» en direction de la Nouvelle ville en attendant d'ouvrir de nouvelles lignes.

Quant aux recours déposés au sujet du logement social, le wali a indiqué que l'examen des recours, selon des critères précis et en toute transparence, était en cours au niveau de l'ensemble des circonscriptions d'Alger.